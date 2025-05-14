Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu - Son Dakika
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Yaşam

Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Bu da oldu! 6\'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Marketten 6'lı sade maden suyu alan bir vatandaş, bazı şişelerinin kapaklarının olmadığı gördü. Fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaşan vatandaşın gönderisinin altına ''Kalite kontrol uyumuş sanırım'', ''Hatalı seridir'' şeklinde yorumlar yapıldı.

14.05.2025 14:47
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Bir vatandaşın marketten aldığı 6'lı sade maden suyu paketinde bazı şişelerin kapaksız çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şişelerin fotoğraflarını paylaşan vatandaş, karşılaştığı duruma şaşırdığını belirtirken, gönderi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

"KALİTE KONTROL UYUMUŞ SANIRIM"

Kullanıcılar, "Kalite kontrol uyumuş sanırım" ve "Muhtemelen üretim hatası" gibi ifadelerle tepki gösterdi. Yaşanan durum, markanın üretim süreci ve denetim mekanizmalarıyla ilgili soru işaretlerine yol açtı.

İşte vatandaşın paylaştığı o kareler;

Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Gündem, Maden, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • özgür Akdeniz:
    Kızılay soda sattırmak için mi bu haber? 68 22 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Aynısı Kızılay maden suyundada vardı geçmişte. Uzun zamandır Kızılay içmediğim için şimdi bilmiyorum. Kızılay'ın bayisinde çalıştım. Bir palet maden suyunda üç beş tane kapaksız çıkıyordu. Türkiye'de olağan bir durum. Senin gözüne Beypazarı batmış. 66 21 Yanıtla
  • 615328:
    HABER DEĞERİ OLMAYAN Bİ MESELE 65 7 Yanıtla
  • babasultan:
    kızılayın sodasında arsenik çıktı ya, beypazarında boq atıyorlar smdide .. .d.d.d kızılayı sattırmak için herşeyi yapıyorlar 36 19 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Abartmayın Abartmayın. Şişedir. çatlamış kırılmış olabilir Henuz almamışsın mağazada foto çekip atmışsın. Yahu biraz vicdanlı olun. Son Dakika sende ne kadar egereksiz bir paylaşım yapmışsın arkadaş azıcık adam gibi haber yapın... 48 6 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Hiç inandırıcı değil 20 5 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Yorumlara baktım da gerçekten Kızılay diye soda vardı. Unutmuşum 13 7 Yanıtla
  • eğlence kanalım:
    Kamil insanlık hali o nasıl farketmediyse binlerce ürün üretiliyor sen daha kamilsin alırken hiç mi farketmedin sen bi paket alıyorsun 11 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    Beypazarı zevkle içiyoruz Kızılay'a kan bile yok 5 3 Yanıtla
  • Suzi:
    Beypazarı candır????. Halt etmişler. 0 0 Yanıtla
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