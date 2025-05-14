Bu da oldu! 6\'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Bir vatandaşın marketten aldığı 6'lı sade maden suyu paketinde bazı şişelerin kapaksız çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şişelerin fotoğraflarını paylaşan vatandaş, karşılaştığı duruma şaşırdığını belirtirken, gönderi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

"KALİTE KONTROL UYUMUŞ SANIRIM"

Kullanıcılar, "Kalite kontrol uyumuş sanırım" ve "Muhtemelen üretim hatası" gibi ifadelerle tepki gösterdi. Yaşanan durum, markanın üretim süreci ve denetim mekanizmalarıyla ilgili soru işaretlerine yol açtı.

İşte vatandaşın paylaştığı o kareler;