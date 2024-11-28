Yakın zamanda doğum yapan anne-kız, doktoru bile şaşırttı - Son Dakika
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Yaşam

Yakın zamanda doğum yapan anne-kız, doktoru bile şaşırttı

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Samsun'da bir anne ile kızı yakın zaman aralığında doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan anne-kız, aynı anda anne, anneanne ve abla olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu duruma doğumu gerçekleştiren doktor bile şaşırarak, "Nadir bir durum, meslek hayatımda karşılamadım" dedi.

28.11.2024 15:38
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Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Ebru Salbacak ve Tokat'ta yaşayan 22 yaşındaki kızı Melek Doğanay, yakın zaman aralığında doğum yaptı. İlk olarak doğum yapan anne Ebru Salacak 3. çocuğu Melina isimli kız bebeğini, kızı Melek Doğanay ise Kuzey isimli ilk bebeğini kucağına aldı.

Birlikte doğum yapan anne ve kız, kendilerini şanslı ve mutlu hissettiklerini ifade ederken, tedavi süreçlerini takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aslan, "Nadir bir durumdur. Meslek hayatımda karşılamamıştım. O yüzden bizler için de ilginç oldu. İlk başta annesi, sonrasında da kızı doğum yaptılar. Melek aynı anda hem abla oldu hem de anne oldu. Bu duruma bizim şahitlik etmemiz de bize mutluluk verdi. Meslek hayatımızda karşılaştığımız ilginç vakalardan bir tanesiydi" diye konuştu.

"BİRÇOK FARKLI DUYGUYU AYNI ANDA TATTIM"

Oğlunu kucağına alan Melek Doğanay, "Annemle yakın bir zamanda doğum yaptık. İlk abla oldum, sonra anne oldum. Mutlu, güzel ve şanslı hissediyorum. Birçok farklı duyguyu aynı anda tattım" diye konuştu.

"HERKESLE PAYLAŞMADIK"

3. çocuğunu kucağına alan Anne Ebru Salbacak, "Yeni anne oldum. Anneanne oldum. Her çocuğun heyecanı farklıymış. Diğer çocuklarım büyüdü ama şimdi sil baştan yaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Kızım evlendi. Evlendikten hemen sonra ben hamile kaldım. Herkesle paylaşamadık. Çoğu insan da bilmiyordu. Hep eşim diyor ki 'Kız gitti, yerine kız aldık.' Çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda doğum yapan anne-kız, doktoru bile şaşırttı
Kaynak: İHA

Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yakın zamanda doğum yapan anne-kız, doktoru bile şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Veysi Karaman:
    maşallah bebislere pembiş çok sempatik:) 10 0 Yanıtla
  • Osman bingöl:
    cahil toplum 3 4 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Anne maşallah kızın evlenmesiji beklemiş heralde hiç akıl var mı heme 4 0 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Yanıkyan ailesi:) 2 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Yedikleri birşey dokunmuş ikisine de. 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    SAMSUN 'un bir özelliği vardı!!. kim bilecek... Bir ara Adana ile yarış halinde idi.!!!!! 1 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    aman ne buyuk is, dunyanin nufusunu siz kurtardiniz.. yoksa neslimiz tükeniyordu 0 0 Yanıtla
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