Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor - Son Dakika
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Yaşam

Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor

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Kayseri'de bir zamanlar 250 hanenin yaşadığı Taşhan Mahallesi, Yamula Barajı nedeniyle büyük ölçüde terk edildi. Ancak 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Altun, doğuştan yatalak olan oğlu Kemal Altun ile birlikte eski köyde yaşamaya devam ediyor. Ali Altun, "Oğlum için 35 yıldır bu köyü bekliyorum. Ona köy hayatı iyi geliyor. Ben ölünce bu köy de tamamen bitecek" diyerek duygularını dile getirdi.

03.05.2025 11:11  Güncelleme: 13:18
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Kayseri'de, Kıbrıs gazisi Ali Altun (76) ve doğuştan yatalak engelli oğlu Kemal Altun (35), Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilen Yamula Barajı'nın faaliyete geçmesiyle, bir kısmı su altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nde yaşıyor. Mahallede daha önce 250 hanenin yaşadığını belirten Ali Altun, "Oğlum için 35 senedir bu köyü bekliyorum. Oğluma köy hayatı iyi geliyor. Köy suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek" dedi.

Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar 'Helal olsun' diyor

Kocasinan ilçesindeki Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003 yılında Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilip hizmet vermeye başlayan Yamula Barajı'nın su tutması ile sular altında kaldı. Mahallenin su altında kalması sonucu hane sahiplerinin bazıları kent merkezine göç ederken, bir kısmı da sular altında kalan mahallenin karşısına kurulan yeni yerleşim alanına taşındı. Kıbrıs gazisi 3 çocuk babası Ali Altun ise doğuştan yatalak oğlunun şehir merkezinde rahat edememesi nedeniyle, 250 haneden zamanla birçok evin yıkıldığı eski Taşhan Mahallesi'nde eşiyle kalmaya devam etti. Terk edilen mahalleyi 30 yıldır bekleyen Altun, mahallenin yok olmamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar 'Helal olsun' diyor

"ISSIZ KÖYÜ BEKLİYORUM"

Ali Altun, mahalleyi terk etmediğini söyleyerek, "Yatağa bağımlı bir oğlum var. 35 senedir onun için bu köyü bekliyorum. Açık havada rahat ediyor, diye bu ıssız köyü bekliyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada öleceğim. Oğlum yıllardır yatalak olduğu için köy hayatı iyi geliyor. Açlık ya da susuzluğunu bilemiyor. Sadece nefes alıyor. Bir de gözümüze bakıyor. Köy, suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek. Sadece benim çocuğumun özel durumunda dolayı burada kalıyorum" diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar 'Helal olsun' diyor

"ESKİ KÖY EVLERİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUM"

Terk edilen mahallenin fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası olduğunu da belirten Altun, "Köye gelenler şaşırıyor. Issız bir köyde sadece bizim yaşadığımızı görünce daha çok şaşırıyorlar. Eski köy halkından da buraya gelip gezmek isteyenler oluyor. Onlara da dedelerinin evlerini, mezarlarını gösteriyorum. Evlerin çoğu bakımsızlıktan yıkılıyor. Bu bölgedeki eski köy evlerinin yaşatılmasını istiyorum. Gündüz geziyorum. Oğlum katı yemek yiyemediği için bu bölgede inek besliyorum. Onunla ilgileniyorum. Bana 24 saat az geliyor ama eşim komşu olmadığı için evden dışarı çıkamıyor. Televizyondan başka hiç ses duymuyor. Bir kişi hacca götürmek istedi ben de oğlumun durumundan dolayı bırakıp gidemedim. Vali Bey, belediye başkanlarımız ramazan ayında iftar gibi ya da bazı özel günlerde birçok programa davet etti ama ben evladımı bırakıp hiçbirine katılamadım. İhtiyaçlarımız için şehir merkezinde olan bir oğlum gidip bana yardımcı oluyor. Yine bölgedeki bir balık çiftliğinden arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oluyor. Hiçbir yere gidemiyorum ama çok şükür bir sıkıntımız yok. Allah devlete zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar 'Helal olsun' diyor - Son Dakika

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