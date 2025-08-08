Yalnız Yaşayan Mustafa Amca Huzurevine Yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yalnız Yaşayan Mustafa Amca Huzurevine Yerleştirildi

08.08.2025 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da eşini kaybeden 72 yaşındaki Mustafa Şamar, valilik talimatıyla huzurevine yerleştirildi.

ADANA'da eşini ve evini aynı gün kaybeden, tek odalı depodan bozma kiralık evde yalnız yaşayan Mustafa Şamar (72), Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla huzurevine yerleştirildi.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Kozan Çarşısı'nda yalnız başına yaşayan Mustafa Şamar, gençliğinde sigortasız olarak inşaat işlerinde çalıştı. Şamar, 1976 yılında Güler Şamar ile evlendi. Anadolu Mahallesi'nde kiraladıkları ahşap evde yaşamlarını sürdüren çiftin, bu evde 2 kız ve 1 erkek çocuğu dünyaya geldi. Yıllarca aynı evde yaşayan aile, zamanla sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Güler Şamar, Alzheimer hastalığına yakalandı. Durumu ağırlaşan Şamar, 2013 yılında hastaneye kaldırıldı. Güler Şamar hastanedeyken, çiftin evi sobadan sıçrayan ateş nedeniyle yanıp kullanılamaz hale geldi. Evlerinin yandığını öğrenen Güler Şamar, tedavi gördüğü hastanede aynı gün rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Eşinin ölümünün ardından bir süre çocuklarının evlerinde kalan Mustafa Şamar, daha sonra bir arkadaşının yardımıyla depodan bozma tek odalı evde yalnız yaşamaya başladı.

Şamar, DHA'ya verdiği röportajda, evlatlarından destek görmediğini belirterek, "Eşim öldükten sonra zamanla çocuklarımın bana karşı ilgisiz davrandıklarını hissettim. Sürekli terslendim, istenmediğimi düşündüm. Bu yüzden yanlarından ayrıldım ve bir süre farklı kişilerin yanında kaldım. Yaklaşık 1 yıl önce bu yere taşındım ve o günden beri tek başıma yaşıyorum. Komşularım yardım ediyor. Çocuklarım beni arayıp, sormuyor. Hayatımın son günlerini daha iyi şartlarda geçirmek için yardım istiyorum" dedi.

'ARTIK GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAŞAMINI SÜRDÜRECEK'

Şamar'ın yardım beklentisine Adana Valiliği karşılık verdi. Şamar, Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla huzurevine yerleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Köşger, "Huzurevine yerleşmek istemeyen ancak kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından ikna edilen Mustafa Amca, artık sıcak, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürecek. Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır, onların huzuru ve mutluluğu hepimizin sorumluluğudur. Olayı öğrenir öğrenmez hemen harekete geçerek Mustafa Amca'mızı ikna edip huzurevine yerleştirdik. Devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir. Kendisine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Mustafa Şamar ise "Başta Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ

Kaynak: DHA

Yavuz Selim Köşger, Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yalnız Yaşayan Mustafa Amca Huzurevine Yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 17:00:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yalnız Yaşayan Mustafa Amca Huzurevine Yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.