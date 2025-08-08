Yalnız Yaşayan Mustafa Amca Huzurevine Yerleştirildi

ADANA'da eşini ve evini aynı gün kaybeden, tek odalı depodan bozma kiralık evde yalnız yaşayan Mustafa Şamar (72), Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla huzurevine yerleştirildi.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Kozan Çarşısı'nda yalnız başına yaşayan Mustafa Şamar, gençliğinde sigortasız olarak inşaat işlerinde çalıştı. Şamar, 1976 yılında Güler Şamar ile evlendi. Anadolu Mahallesi'nde kiraladıkları ahşap evde yaşamlarını sürdüren çiftin, bu evde 2 kız ve 1 erkek çocuğu dünyaya geldi. Yıllarca aynı evde yaşayan aile, zamanla sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Güler Şamar, Alzheimer hastalığına yakalandı. Durumu ağırlaşan Şamar, 2013 yılında hastaneye kaldırıldı. Güler Şamar hastanedeyken, çiftin evi sobadan sıçrayan ateş nedeniyle yanıp kullanılamaz hale geldi. Evlerinin yandığını öğrenen Güler Şamar, tedavi gördüğü hastanede aynı gün rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Eşinin ölümünün ardından bir süre çocuklarının evlerinde kalan Mustafa Şamar, daha sonra bir arkadaşının yardımıyla depodan bozma tek odalı evde yalnız yaşamaya başladı.

Şamar, DHA'ya verdiği röportajda, evlatlarından destek görmediğini belirterek, "Eşim öldükten sonra zamanla çocuklarımın bana karşı ilgisiz davrandıklarını hissettim. Sürekli terslendim, istenmediğimi düşündüm. Bu yüzden yanlarından ayrıldım ve bir süre farklı kişilerin yanında kaldım. Yaklaşık 1 yıl önce bu yere taşındım ve o günden beri tek başıma yaşıyorum. Komşularım yardım ediyor. Çocuklarım beni arayıp, sormuyor. Hayatımın son günlerini daha iyi şartlarda geçirmek için yardım istiyorum" dedi.

'ARTIK GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAŞAMINI SÜRDÜRECEK'

Şamar'ın yardım beklentisine Adana Valiliği karşılık verdi. Şamar, Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla huzurevine yerleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Köşger, "Huzurevine yerleşmek istemeyen ancak kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından ikna edilen Mustafa Amca, artık sıcak, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürecek. Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır, onların huzuru ve mutluluğu hepimizin sorumluluğudur. Olayı öğrenir öğrenmez hemen harekete geçerek Mustafa Amca'mızı ikna edip huzurevine yerleştirdik. Devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir. Kendisine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Mustafa Şamar ise "Başta Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ