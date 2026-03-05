Yaralı Tilki ve Ördekler Doğaya Salındı - Son Dakika
Yaralı Tilki ve Ördekler Doğaya Salındı

05.03.2026 12:13
Bursa'da yaralı tilki ve kurtarılan ördekler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

BURSA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından trafik kazası sonucu yaralanan bir tilki ve avcılar tarafından 'canlı mühre' olarak kullanılmaktan kurtarılan 10 yaban ördeği, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 16 Ocak'ta trafik kazasında yaralanarak tedavi merkezine getirilen bir tilki ile geçen yıl kasım ve aralık aylarında avcıların elinden 'canlı mühre' olarak kullanılmaktan son anda kurtarılan 10 yaban ördeğinin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Tamamen sağlığına kavuştuğu öğrenilen tilki ve yaban ördekleri, Karacabey Longoz Ormanları'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü hayvanların ormana bırakılma anını, "Yaban hayatı, sizin duyarlılığınız ve bizim titiz takibimizle yaşamaya devam ediyor. Onların evi doğa, bizim görevimiz ise bu evi korumak" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hayvanlar, Bursa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
