Yargıtay Başkanı\'ndan 15 Temmuz mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe ilişkin mesaj yayımladı. Kerkez, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize sağlıklı, uzun ömür diledi.

"DARBE GİRİŞİMİ YARGI MENSUPLARIMIZIN KARARLI DURUŞUYLA BERTARAF EDİLDİ"

Ömer Kerkez mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türk milleti, 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en karanlık sınavlarından birini verdi. Devletimizi ele geçirmeyi hedefleyen hain darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin ve onurlu yargı mensuplarımızın kararlı duruşu sayesinde bertaraf edildi.

"KIYMETLİ YARGI CAMİAMIZ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLMUŞTUR"

Kıymetli yargı camiamız, ilk andan itibaren hukukun üstünlüğünü savunarak darbeci zihniyetin karşısında dimdik durmuş, demokrasiye olan inancıyla tüm dünyaya örnek olmuştur. Devletimizin bağımsızlığına ve milletimizin birliğine kasteden bu alçak girişimde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."