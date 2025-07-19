Yavru Köpeği Kurtaran Kahraman

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde hayvansever İbrahim Göçer (33), ağır hasarlı binaya girip mahsur kalan yavru köpeği kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ağır hasarlı 5 katlı binada bir yavru köpeğin mahsur kaldığı fark edildi. Köpeği fark eden kişilerin haber verdiği hayvansever İbrahim Göçer, binaya gelip içeri girdi. Göçer, kısa sürede ulaştığı yavru köpeği bulunduğu yerden alıp güvenli bir noktaya taşıdı. Yavru köpeği kucağına alıp binadan çıkan Göçer'in o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.