Yayla Şenliğinde Horon Oynayan Yaşlı Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Yayla Şenliğinde Horon Oynayan Yaşlı Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Yayla Şenliğinde Horon Oynayan Yaşlı Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Trabzon'da yayla şenliğinde horon oynayan 84 yaşındaki Sabri Uslu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi Çarşıbaşı ilçesinde defnedilecek.

26.08.2024 00:49
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TRABZON'da yayla şenliğinde bir süre horon oynayıp, sandalyede dinlenen Sabri Uslu (84), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Düzköy ilçesine bağlı Fengo Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen yayla şenliklerine katılan Sabri Uslu, kemençe, davul ve zurna eşliğinde kurulan halkaya girerek horon tepti. Horon sonrası alanda sandalyede oturak dinlenmek isteyen Uslu, aniden yığıldı. Çevredekiler tarafından Düzköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Uslu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede yayla şenliklerin müdavimi olarak bilinen ve 'Bıyık Mehmet' lakabıyla tanınan Sabri Uslu'nun cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Yayla Şenliğinde Horon Oynayan Yaşlı Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yayla Şenliğinde Horon Oynayan Yaşlı Adam Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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