Yaylada Düşen Yaşlı Adam 'Patpat'la Taşındı - Son Dakika
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Yaylada Düşen Yaşlı Adam 'Patpat'la Taşındı

Yaylada Düşen Yaşlı Adam \'Patpat\'la Taşındı
11.07.2026 11:40
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Amasya'da kiraz toplarken düşen 73 yaşındaki A.K., 'patpat' aracıyla hastaneye kaldırıldı.

AMASYA'da yaylada kiraz topladığı sırada ayağı kayarak düşen A.K. (73), yaralandı. Sarp arazi nedeniyle olay yerine ulaşamayan ambulansa yaralı A.K. 'patpat' olarak bilinen tarım aracıyla taşınarak ulaştırıldı.

Olay, dün merkeze bağlı Yukarı Kızseki Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada kiraz toplayan A.K., ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Yaralanan A.K.'nin yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans, yaylaya giden yolun sarp ve engebeli olması nedeniyle yaralının bulunduğu noktaya ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.K.'yi 'patpat' olarak bilinen tarım aracına aldı. Yaklaşık 1 kilometre tarım aracıyla taşınan yaralı, ambulansın beklediği noktaya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K., tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yaylada Düşen Yaşlı Adam 'Patpat'la Taşındı - Son Dakika

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