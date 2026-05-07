Yozgat'ta Koruma Altına Alınan Yasak Maymun

YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Türkiye'de bakılması yasak olan 'Hint şebeği' cinsi maymun, koruma altına alındı.

Karayakup köyü yolu üzerinde vatandaşlar, buldukları maymun için jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılan incelemelerde maymunun Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan 'Hint şebeği' cinsi olduğu değerlendirildi. Maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilip, koruma altına alındı.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,