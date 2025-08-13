Zerzevan Kalesi\'nde Perseid Meteor Yağmuru İzleme Etkinliği

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin kişi, Perseid meteor yağmurunu izledi.

Perseid meteor yağmurunun izlenmesi için Çınar Kaymakamlığı tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde 'Minderini al gel' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan yaklaşık bin kişi, yanında getirdikleri kamp sandalyeleri ve minderlerle Perseid meteor yağmurunu izledi.

'EN GÜZEL İZLENECEK NOKTASI BURASI'

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, "Her sene Perseid takım yıldızları hava olayının en güzel izlenecek noktası Zerzevan Kalesi'nde, mistik ve tarihi alanda yine tüm vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün restorasyondan dolayı sınırlı bir kontenjanla bu programı icra ediyoruz. Bine yakın vatandaşımız şu anda kamp sandalyeleriyle, yer yastıklarıyla, 'Minderini al gel' sloganına uyanlarla birlikte çayını demleyen, çekirdeklerini, çerezini yiyenlerle birlikte hep beraber yıldızların kaymasına tanıklık ediyoruz. Tüm Türkiye'nin en iyi noktası olduğu söylenen Zerzevan Kalesi'nde bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Böyle organizasyonlara gerçekten de Çınar'ın, Diyarbakır'ımızın ihtiyacı olduğunu buradaki kalabalığı gördükçe de şahit oluyoruz. O yüzden tüm misafirlerimize, 'hoş geldin, sefalar getirdiniz' diyoruz" dedi.