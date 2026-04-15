Kocaeli Büyükşehir\'de hedef sıfır iş kazası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, hizmet kalitesini artırmak ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak amacıyla 5 bin 100 çalışana yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başlatıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Belde AŞ çalışanları için "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Yenileme" eğitimleri düzenleniyor. Dört farklı lokasyonda toplam 41 program halinde yürütülen eğitimlerle, yaklaşık 5 bin 100 personele ulaşılması hedefleniyor.

Çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda görev yapmalarını desteklemek amacıyla verilen eğitimlerle, mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra kurumsal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün pekiştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda riskleri önceden öngören bir yaklaşım izleyen belediye, eğitimler sayesinde vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini de doğrudan artırmayı hedefliyor.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde; çalışan hak ve sorumlulukları, iş kazalarının nedenleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve yangın güvenliği gibi pek çok konu ele alınıyor. Ergonomi, kimyasal ve fiziksel riskler, ilk yardım ile acil durum yönetimi gibi konuların da anlatıldığı programlarda, teorik bilgiler uygulamalı örneklerle destekleniyor.

Personelin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen eğitim programlarıyla iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, çalışan farkındalığının artırılması ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulması hedefleniyor. - KOCAELİ