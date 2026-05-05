1 Mayıs'ta Lastikçiler Çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 Mayıs'ta Lastikçiler Çalıştı

1 Mayıs\'ta Lastikçiler Çalıştı
05.05.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs'ta işçiler meydanlarda kutlama yaparken lastikçiler yoğun çalışarak vatandaşı mağdur etmedi.

Türkiye genelinde işçiler meydanlarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, yaz sezonu öncesi lastik değişim yoğunluğu yaşayan oto lastikçiler ise çalıştı. Bursa başta olmak üzere birçok ilde vatandaşların mağdur olmaması için kepenk indirmeyen lastik ustaları, bayramda da mesai yaptı.

Havaların ısınmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erdi. Ancak nisan ayı boyunca devam eden yağışlı ve serin hava nedeniyle birçok sürücü lastik değişimini erteledi. Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte sıcakların bastırması ve tatil planlarının başlaması, lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. İşçiler meydanlarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, oto lastikçiler ise bugün de çalıştı. Birçok lastikçi, 1 Mayıs öncesi randevularının tamamen dolduğunu belirtti. Özellikle 30 Nisan akşamından itibaren lastik değişim noktalarında kuyruk oluştu.

Bursa Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan bir lastik ustası, "1 Mayıs bizim için bayram değil, en yoğun günlerden biri. Millet tatile gidecek, uzun yola çıkacak. Kışlık lastikle sıcak asfaltta fren mesafesi uzuyor, yakıt artıyor. Vatandaş yolda kalmasın, ceza yemesin diye biz bugün buradayız. İşçi bayramı ama bizim işimiz de vatandaşa hizmet" dedi.

Randevular günler öncesinden doldu

Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerindeki bir lastikçinin sorumlu müdürü olan Yağız Erşaylı, yaz sezonu sebebiyle yaşanan yoğunluk yüzünden vatandaşı mağdur etmemek için 1 Mayıs'ta çalıştıklarını belirterek, "Randevularımız çok yoğun. Sezon başladı, vatandaşlarımız tatil planı yapmaya başladı. Hiç kimseyi mağdur etmemek için işimizin başındayız. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Bir başka lastik ustası ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Meydanda halay çeken işçi kardeşlerimizin de lastiğini biz değiştiriyoruz. Onlar hakları için alandaydı, biz de millet yolda kalmasın diye tezgah başında. İkimiz de emeğimizin peşindeyiz. 1 Mayıs hepimizin bayramı."

Türkiye Oto Lastikçileri Federasyonu verilerine göre ise her yıl nisan sonu, mayıs ayı başı arasında yaklaşık 8 milyon aracın lastiği değiştiriliyor. Bu yoğunluğun resmi tatillere denk gelmesi durumunda sektörün yüzde 60'ı hizmet vermeye devam ediyor. Lastik değişim ücretleri bu sezon binek araçlarda ortalama 800-bin 500 TL arasında değişiyor. Yoğunluk nedeniyle randevusuz giden sürücülerin ise uzun süre bekleyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan uzmanlar, 7 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarında kış lastiklerinin yol tutuşunu kaybettiğini ve fren mesafesini yüzde 20'ye kadar uzattığını hatırlatarak, sürücüleri lastik değişimini ertelememeleri konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1 Mayıs'ta Lastikçiler Çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:03:00. #7.13#
SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta Lastikçiler Çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.