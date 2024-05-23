10 yaşındaki Miraç akülü sandalyesine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

10 yaşındaki Miraç akülü sandalyesine kavuştu

Geniş Video İzle

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden 10 yaşındaki felçli Miraç Murda akülü sandalyesine, sırtı yara içinde kalan Şilan Bor ise hasta yatağına kavuştu. Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Miraç ve Şilan'ın çağrısına cevap vererek akülü sandalye ve hasta yatağını teslim etti. Dernek yetkilileri, bugüne kadar 607 otomatik hasta yatağı, 847 akülü sandalye ve bin 246 manuel sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

23.05.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki Miraç akülü sandalyesine kavuştu

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden 10 yaşındaki felçli Miraç Murda akülü sandalyesine, sırtı yara içinde kalan Şilan Bor ise hasta yatağına kavuştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde ikamet eden felçli Miraç Murda ile sırtı yara içinde olan Şilan Bor, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden destek istedi. Minik Miraç'ın ve Şilan'ın çağrısına sessiz kalmayan dernek yetkilileri, aldıkları akülü sandalye ve hasta yatağını kendilerine teslim etti.

Akülü sandalyeyi teslim alan anne Evin Murda, dernek üyelerine teşekkür etti.

Derneğin bugüne kadar 607 otomatik hasta yatağı, 847 akülü sandalye ve bin 246 manuel sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim ettiğini belirten dernek yetkililerinden Rıfat Yıldız, "Dernek olarak dün Şilan Bor kızımıza hasta yatağını, bugün de Miraç çocuğumuza akülü sandalyeyi verdik. Umut olmaya çalışıyoruz. Dernek olarak bundan sonra da umut olmaya devam edeceğiz" dedi.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

İpekyolu, Murda, Bor, Van, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 yaşındaki Miraç akülü sandalyesine kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 15:36:53. #1.13#
SON DAKİKA: 10 yaşındaki Miraç akülü sandalyesine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement