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10 yaşındaki Miraç akülü sandalyesine kavuştu

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden 10 yaşındaki felçli Miraç Murda akülü sandalyesine, sırtı yara içinde kalan Şilan Bor ise hasta yatağına kavuştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde ikamet eden felçli Miraç Murda ile sırtı yara içinde olan Şilan Bor, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden destek istedi. Minik Miraç'ın ve Şilan'ın çağrısına sessiz kalmayan dernek yetkilileri, aldıkları akülü sandalye ve hasta yatağını kendilerine teslim etti.

Akülü sandalyeyi teslim alan anne Evin Murda, dernek üyelerine teşekkür etti.

Derneğin bugüne kadar 607 otomatik hasta yatağı, 847 akülü sandalye ve bin 246 manuel sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim ettiğini belirten dernek yetkililerinden Rıfat Yıldız, "Dernek olarak dün Şilan Bor kızımıza hasta yatağını, bugün de Miraç çocuğumuza akülü sandalyeyi verdik. Umut olmaya çalışıyoruz. Dernek olarak bundan sonra da umut olmaya devam edeceğiz" dedi.

(ATL-MSA-Y)