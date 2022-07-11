100 yaşındaki Ali Hakverdi eski bayramları özlüyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Hakverdi, eski bayramları özlediğini belirterek, çocukluk yıllarındaki bayramların çok kıymetli olduğunu söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç bir evde yalnız yaşayan ve belirli aralıklarla çocuklarının ziyaret ettiği 100 yaşındaki Ali Hakverdi, çocukluk ve gençlik yıllarında geçirdiği bayramları özlüyor.

"ESKİ BAYRAMLARIN KIYMETİ VARDI"

Bir asrı geride bırakan ve yaklaşık 10 yıl önce de eşini kaybeden yedi çocuk babası Ali Hakverdi, şimdiki bayramların tat vermediğini belirterek, "Eskilerde durumlar çok iyi değildi ama hatır kıymet vardı. Herkes kurban kesemezdi şimdi pahalı ama para var alıp kesiyor. Eskide bayramlar kıymetli idi şimdilerde kimse kıymet veriyor. Çocuklar şimdi anne babasının yanına ziyarete gitmiyor. Eski Ramazan ve Kurban bayramları gitti yok artık" dedi.

"DÖNEMİN ŞARTLARINDAN DOLAYI 5 YAŞ KÜÇÜK YAZILDI"

Kimlikte 1927 doğumlu görünen babası Ali Hakverdi'nin dönemin şartlarından dolayı nüfus kütüğüne 5 yaş küçük olarak kayıt edildiğini ifade eden Bahri Hakverdi ise "Babamın 9 çocuğu olmuş ikisi öldü yedisi hayatta. Kimlikteki doğum tarihi 1927 ama biz 1922'li diye tahmin ediyoruz, kendisi yüz yaşında. Çünkü önceden 4-5 yaş küçük yazıyorlarmış. Babamın sağlık durumu gayet iyi bir defa prostat ameliyatı oldu, bir kez de kırılan bacağına platin takıldı. Her şeyi yemez organik beslenmeye dikkat eder" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen/İHA)