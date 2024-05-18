102 Yaşındaki Zeliha Duman'a Mahalle Sakinlerinden Özel Kutlama - Son Dakika
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102 Yaşındaki Zeliha Duman'a Mahalle Sakinlerinden Özel Kutlama

102 Yaşındaki Zeliha Duman\'a Mahalle Sakinlerinden Özel Kutlama

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve doğum yaşı 102 olarak belirtilen Zeliha Duman'a mahalle sakinleri tarafından anneler ve yaş günü kutlaması yapıldı. Mahalle derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan Zeliha Duman'ın asıl yaşının 102 olduğu belirtildi. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

18.05.2024 18:42
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve doğum yaşı 102 olarak belirtilen Zeliha Duman'a mahalle sakinleri tarafından anneler ve yaş günü kutlaması yapıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı Mahallesi'nde yaşayan doğum yaşı 102 kimlik yaşı ise 88 olduğu belirtilen Zeliha Duman'a mahalle sakinleri tarafından anneler ve yaş günü kutlaması yapıldı.

Mahalle derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan Zeliha Duman'ın dönemin şartları nedeniyle yaş bilgisinin sehven yanlış belirtildiğini yaşlı kadının asıl yaşının 102 olduğunu ifade eden Harunuşağı Mahallesi muhtarı Kemal Kaplan, Zeliha Duman'ın yaklaşık 40 yıl önce eşini kaybettiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğunu aktaran Muhtar Kaplan, mahalle sakinleri olarak Zeliha Duman için özel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 102 Yaşındaki Zeliha Duman'a Mahalle Sakinlerinden Özel Kutlama - Son Dakika

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