104 yaşında hayatını kaybeden yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
HATAY - Hatay'ın Erzin 104 yaşında vefat eden Yusuf Karataş, son yolcuğuna uğurlandı.
Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki Yusuf Karataş, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 104 yaşındaki Karataş'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Gökdere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yaşlı adamın cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.
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