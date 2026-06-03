107 Yaşında Vefat Eden Orman Mühendisi

Emekli Orman Yüksek Mühendisi Halil İbrahim Gökoğlu, 107 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da cenaze namazı kılınan Gökoğlu, son yolculuğuna ailesi ve mesleğe kazandırdığı meslektaşları tarafından uğurlandı.

1919 yılında dünyaya gelen ve 1944 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğine başlayan emekli Orman Yüksek Mühendisi Halil İbrahim Gökoğlu, 107 yaşında vefat etti. Gökoğlu, Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Emekli mühendisin cenazesinde ailesi, yakın çevresi ve meslektaşları yer aldı.

"Zorlu işlerle uğraşırdı"

Babasının mesleğini severek yaptığını söyleyen Süleyman Gökoğlu: "Babamın gençlik yıllarında birlikte epey zaman geçirdik. Arazilere çıktık, at üstünde dolaştık. Babamdan öğrendiğim şey dürüstlük, yalan söylememek, kanunlara bağlı kalmaktı. Zorlu işlerle uğraşırdı. Bir tarafta çiftçi bir tarafta devlet. İkisi arasındaki kanunun gerektiği sınırları çizerdi. Çocukken hep şahit olurdum. En doğru şekilde işini yapmaya çalışırdı ve çok severdi işini. Doğada yaşamak onu en çok mutlu eden şeylerden biriydi. Yaşamı boyunca memleketimize elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştı" dedi.

"Bu yaşında bile ormancılığa hizmet etmesi bir ilkti"

Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Aydoğan ise, "Halil ağabeyimiz 102 yıllık derneğimizden bile daha yaşlı biriydi. Her yıl kendisiyle otururduk, sohbet ederdik. Ülkemizdeki ormanlar hakkında konuşurduk. O yaşına rağmen sanki mesleğe yeni başlamış gibi bizlere de o meslek aşkını hissettirirdi. Çok üzgünüz. Çok sevdiğimiz biriydi. Tüm ormancılık camiasının başı sağ olsun. 77 yıllık bir üyemizdi. Bu yaşında bile ormancılığa hizmet etmesi bir ilkti. Bizlere hep meslek hatıralarından bahsederdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA