11 yaşındaki Muhammet, Kahramanmaraş'ta sanayinin maskotu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

11 yaşındaki Muhammet, Kahramanmaraş'ta sanayinin maskotu oldu

11 yaşındaki Muhammet, Kahramanmaraş\'ta sanayinin maskotu oldu

Kahramanmaraş'ta 5. sınıfa giden 11 yaşındaki Muhammet, babasının desteğiyle oto tamir ve bakım servisinde çalışıyor. Küçük usta, motor bakımı harici birçok işi yapabildiğini söyleyerek, büyüyünce kendi işini kurup çocukları çalıştırmak istediğini belirtti.

22.08.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde oto bakım ve tamir işinde çalışan 11 yaşındaki küçük Muhammet, büyüyünce kendi işini kurup işçi çalıştırmak istediğini söyledi. Motor bakımı harici her işi yapabildiğini söyleyen küçük usta, sanayinin adeta maskotu oldu.

Kahramanmaraş'ta 5. sınıfa giden 11 yaşındaki Muhammet Emin Kaya, babasının desteği ile ağabeyinin iş yeri olan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir ve bakım servisinde çalışıyor.

Adeta sanayinin maskotu gibi her denileni yapmaya çalışan küçük usta, motor bakım harici birçok işi yapabildiğini söyledi. Çalışmayı sevdiğini ve büyüyünce hedeflerinin olduğunu ifade eden Kaya, "Ben ve babamın desteği ile işe başladım. Babam 'abinin yanında git çalış' dedi. Ben de abimle işe geliyorum. Ben burada sadece motor bakımı ve üst kapak değiştiremiyorum. Bana göre şu anda oynamak ve çalışmaktan güzel. Arkadaşlarım çalışmamın devam etmemi istiyor. Her gün kahvaltımızı yapıp işe başlıyoruz öğleye doğru yemeğimizi yiyip camiye de gidiyorum. Büyüyünce iş yerimi açıp benim gibi çocukları çalıştırmak istiyorum" diye konuştu.

Sanayide çırak yetişmediğini ifade eden Muhammet'in ağabeyi Mehmet Kaya ise, "Sanayide çok çırak yetişmediği için ben de etrafımız kötü olduğu için kardeşimi yanıma aldım ve meslek öğretiyorum. Araçlar gelince müşterilere ilgi gösteriyor. Lastikleri söküp balata ve disk de sökerek bakımlarını yapıyor. Aynı zamanda yağ bakımlarını da yapabiliyor. Çoğu müşterimiz beğeniyor çoğu kişi yanına istiyor çalıştırmak için. Bir pazar günü var istirahat edebiliyoruz. Aileler bizim baskı uyguladığımız aman kendileri de çocuklarına baskı uygulasın. Çocuklarının ustası bir şey dediği zaman oradan hemen çocuğu çıkartmasınlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 11 yaşındaki Muhammet, Kahramanmaraş'ta sanayinin maskotu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: 11 yaşındaki Muhammet, Kahramanmaraş'ta sanayinin maskotu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement