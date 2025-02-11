112 Acil Çağrı Merkezleri Personel Yetersizliği Raporu - Son Dakika
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112 Acil Çağrı Merkezleri Personel Yetersizliği Raporu

Büro Memur-Sen raporu, 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde personel yetersizliğine dikkat çekti.

11.02.2025 12:00
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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) tarafından hazırlanan raporda, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin yetersiz sayıda personelle hizmet verdiği ifade edildi.

Büro Memur-Sen, '112 Günü' dolayısıyla bir rapor yayınladı. Raporda çağrı merkezi çalışanlarının talep, sorun ve çözüm önerileri yer aldı. Raporda, 2025 yılı itibariyle 81 ilin tümünde hizmet veren 112 Acil Çağrı Karşılama Merkezlerinde, acil çağrı hizmetlerinin eksiksiz verilmesinin amaçlanmasıyla birlikte personel ve çalışma altyapısının tam anlamıyla oluşturulmadığı savunuldu. Raporda, 112 Acil Çağrı Merkezlerindeki personel sayısı ve çalışma sistemlerinin incelenmesi suretiyle sorunların tespiti ile çözümleri yer alırken, en önemli sorun olarak 'personel yetersizliği'ne dikkat çekildi. Büro Memur-Sen'in raporunda ikinci önemli sorun da güvenlik konusu oldu. Söz konusu raporda Acil Çağrı Merkezleri'nin hizmet binaları açısından genellikle şehir merkezinde olmadığı, bunun da işe geliş ve gidişlerde özellikle kadın çalışanlar açısından güvenlik sorunu oluşturduğu ifade edildi.

Personelin çalışma saatlerinin de incelendiği raporda, personel yetersizliği sebebiyle 4 grup çalışan merkezlerde 12/24-12/48, 5 grup çalışan illerde 12/48 nöbet sistemine geçilmesi' talimatından vazgeçilmesi istendi. Raporda ayrıca, uygulanan mesai şekliyle, 'Aile Yılı'nda değişen çalışma saatleri sebebiyle ailelerin mağdur edildiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Sağlık, Yerel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Yerel 112 Acil Çağrı Merkezleri Personel Yetersizliği Raporu - Son Dakika

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