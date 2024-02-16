Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun evine tadilat yapılması talimatı verdi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun evine tadilat yapılması talimatı verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu\'nun evine tadilat yapılması talimatı verdi

Türkiye'nin en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun Kırıkkale'deki evine mutfak yapılması isteği üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Arzu ninenin evinde tadilat yapılması talimatı verdi ve ayrıca uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için çalışma başlatıldı.

16.02.2024 13:31
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun Kırıkkale'deki evinde tadilat yapılması için talimat verdi.

Türkiye'nin yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun tek isteğinin Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılması olduğu şeklindeki haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla Arzu ninenin evinde tadilat yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Kızıyla birlikte yaşayan Arzu ninenin bakanlığın uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için de gerekli çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun evine tadilat yapılması talimatı verdi - Son Dakika

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