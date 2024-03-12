12 Mart İstiklal Marşı Kabul Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Programı

Yerel

12 Mart İstiklal Marşının kabul yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı Posof İlkokulu konferans salonunda yapıldı.

İlçe protokolünün de katıldığı programın sunuculuğunu Anadolu Posof çok programlı Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Büşra Yılmaz yaptı.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı yine Posof çok programlı Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emine Korkmaz yaptı. Posof Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Esra Tunçkaya tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ile tarihi süreç anlatıldı. İstiklal marşı anlatımlı tiyatro gösterimi öğrenciler tarafından yapıldı.

Program sonunda İstiklal marşı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Emrah Akduman, Garnizon Komutanı Muhammet Koçaslan ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından verildi. - ARDAHAN