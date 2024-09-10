12 Yaşındaki Nisanur'a Jandarma Sürprizi - Son Dakika
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12 Yaşındaki Nisanur'a Jandarma Sürprizi

12 Yaşındaki Nisanur\'a Jandarma Sürprizi

Osmaniye'de büyüyünce kadın jandarma olmak isteyen 12 yaşındaki Nisanur Yılmaz'a, kadın jandarmalar evinde sürpriz ziyarette bulundu.

10.09.2024 13:14
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Osmaniye'de, büyüyünce kadın jandarma olmak isteyen 12 yaşındaki Nisanur Yılmaz'a, kadın jandarmalar evinde sürpriz ziyarette bulundu.

Osmaniye'nin Çağsak köyünde yaşayan Halime Çam, 112'yi arayarak 12 yaşında olan torunu Nisanur Yılmaz'ın "Ben büyüyünce kadın Jandarma olacağım, kadın Jandarma ile tanışmak ve karşılaşmak istiyorum" dediğini söylemesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından Nisanur Yılmaz'a sürpriz yapılarak evinde ziyaret etti.

Jandarma şapkası hediye edilen Yılmaz ayrıca İl Jandarma Komutanlığına davet edilerek jandarmanın çalışma ortamı ve iş akışı anlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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