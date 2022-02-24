13. GAP Tarım Fuarı'nda, Şehitkamil standı yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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13. GAP Tarım Fuarı'nda, Şehitkamil standı yoğun ilgi gördü

24.02.2022 16:05
13. GAP Tarım Fuarı'nda, Şehitkamil standı yoğun ilgi gördü

Bu yıl 13. düzenlenen 13. GAP Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda açılan Şehitkamil Belediyesinin standı, yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 13. düzenlenen 13. GAP Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda açılan Şehitkamil Belediyesinin standı, yoğun ilgi gördü. Standı gezen protokol üyeleri, Şehitkamil Belediyesine ait Peyzaj Bitkileri Üretim Serasında yetiştirilen çiçeklerden vatandaşlara hediye ettiler.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) bu yıl 13. düzenlenen 13. GAP Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı yoğun bir katılım ile açıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan standa hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan standı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkan Adnan Ünverdi, AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı G. Hülya Akkaya ziyaret etti. Protokol üyelerine standı gezdiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Protokol üyeleri daha sonra, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan Peyzaj Bitkileri Üretim Serasında yetiştirilen çiçeklerden fuara katılanlara hediye verdiler.

"Her zaman çiftçilerimize destek olmaya çalıştık"

Yüzlerce kilometre arazi yolu açarak kırsal bölgede bulunan mahallelerdeki çiftçilerin üretimine destekte bulunduklarını, şu an Gaziantep'te ulaşılamayan arazi kalmadığını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün, 13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Şehitkamil Belediyesi olarak biz, göreve geldiğimiz andan itibaren her zaman çiftçimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Özellikle köylerimizde arazilerine ulaşmakta zorluk yaşayan çiftçilerimizin ihtiyacı olan arazi yollarının açılması noktasında tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Türkiye'nin başka hiçbir vilayetinde olmayan, tarım noktasında da ne Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda ne de ilçe belediyesinin sorumluluğunda olan bu meseleyi çözebilmek adına çalışmalarımızı başlattıktan sonra diğer ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile çok şükür şu anda Gaziantep'in merkezi içerisinde ulaşılamayan arazi yolumuz kalmadı. Çok şükür bu şekildeki yapılan çalışmanın neticesinde amacımız; çiftçimizin üretimini arttırmak, tarlasına rahat ulaşmasını sağlamak ve verimi arttırmaktı. Bu şekildeki çalışmayla her zaman çiftçilerimize destek olmaya çalıştık. Ben tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fuarın da hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

13. GAP Tarım Fuarı'nda, Şehitkamil standı yoğun ilgi gördü
13. GAP Tarım Fuarı'nda, Şehitkamil standı yoğun ilgi gördü
13. GAP Tarım Fuarı'nda, Şehitkamil standı yoğun ilgi gördü

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Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi, Şehitkamil, Gaziantep, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 13. GAP Tarım Fuarı'nda, Şehitkamil standı yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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