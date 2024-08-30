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14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Sındırgı'da yakalandı

BALIKESİR - Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe de huzur ve güveni sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Sındırgı'da yakalandı

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü ile aranan firari başarılı bir operasyon ile yakalandı.

Uşak cezaevinden firar ettiği öğrenilen M.Ç isimli şahsın Sındırgı ilçesine gelerek saklandığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şahsın gizlenmesine yardım ettiği öğrenilen U.S. ve İ.Y. isimli şahıslar yakın takibe alındı. Firari şahısla buluşma yeri olan Cüneyt Vadisinde yapılan nefes kesen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.Ç. ve gizlenmesine yardım eden U.S. ve i.Y. isimli şahıslar ormanlık alan içerisinde bir saatlik kovalamacanın sonunda yakalandı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemler sonrasında U.S ve i.Y. hakkında tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım etme suçundan adli işlem başlatıldı. Firari M.Ç ise Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen işlemler akabinde Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.