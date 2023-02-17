Merkez üssü Kahramanmaraş 'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'da büyük yıkım yaşandı. 1400 yıl önce inşa edilen ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Hatay Antakya 'daki Habib-i Neccar Camii'nde depreme dayanamadı. Tarihi camide ilk kez Cuma namazı kılınamadı.

Kaynak: İHA

Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 1400 yıllık camide ilk kez cuma namazı kılınamadı - Son Dakika

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