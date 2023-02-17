1400 yıllık camide ilk kez cuma namazı kılınamadı
HATAY - Hatay'da depremde yıkılan 14 asırlık Habib-i Neccar Camii'nde ilk kez cuma namazı kılınamadı. Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar enkaz nedeniyle camiye giremedi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'da büyük yıkım yaşandı. 1400 yıl önce inşa edilen ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Hatay Antakya'daki Habib-i Neccar Camii'nde depreme dayanamadı. Tarihi camide ilk kez Cuma namazı kılınamadı.
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