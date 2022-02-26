15. milyon ihracatlık ürünün dikim törenle yapıldı - Son Dakika
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15. milyon ihracatlık ürünün dikim törenle yapıldı

26.02.2022 11:00
15. milyon ihracatlık ürünün dikim törenle yapıldı

Afyonkarahisar'da protokol üyeleri kentte kurulu tekstil fabrikasından 15. milyon ihracatlık ürünün dikim töreninde bir araya geldi.

Afyonkarahisar'da protokol üyeleri kentte kurulu tekstil fabrikasından 15. milyon ihracatlık ürünün dikim töreninde bir araya geldi.

Afyonkarahisar'da 2020 yılında kurulan tekstil fabrikasından dünyanın farklı ülkelerine ihracat devam ediyor. Yaklaşık 400 kişinin çalıştığı fabrikada 15. milyon ihracatlık ürünün dikimi Çalışma ve İş Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya ve milletvekillerinin katıldığı törenle yapıldı. Törenin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Karakaya, "Afyonkarahisar il merkezinde açılan tekstil fabrikasında işbaşı eğitim programından konfeksiyon işçisi mesleğinde 55 kişi işe başlatılmış toplamda 400 kişilik istihdam hedefine ulaşılmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

15. milyon ihracatlık ürünün dikim törenle yapıldı

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Karahisar, İhracat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15. milyon ihracatlık ürünün dikim törenle yapıldı - Son Dakika


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