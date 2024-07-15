Aksaray'da Şehitler Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aksaray'da Şehitler Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

Aksaray\'da Şehitler Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

Aksaray Belediyesi tarafından oluşturulan Şehitler Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yoğun ilgi gördü. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, şehitlerin adını ve hatıralarını yaşatan bu anlamlı projeyi Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti.

15.07.2024 14:10  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Belediyesinin şehitlerin adını ve hatıralarını yaşatmak için oluşturduğu Şehitler Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün de ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aksaray'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle o günü yaşamak ve demokrasi şehitlerini anmak amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehirlerin meydanlarında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve demokrasi şehitlerinin fotoğrafları ile katıldı. Gururun ve hüznün bir arada yaşandığı demokrasi gününde Aksaray Milli İrade Meydanı'ndaki etkinliklere katılan vatandaşlar da şehitliğe ve şehitler müzesine akın etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, tarafından şehitlerin adını ve hatıralarını yaşatmak için kurulan Şehitler Müzesi bu anlamlı günde binlerce ziyaretçiye kapılarını açtı. Şehitler Müzesini ziyaret eden vatandaşlar, 400 metrekarelik alanda müze içerisinde 15 Temmuz şehitleri koridoru, sinevizyon odası, anı odası, şehitler koridorunu gezdi. Şehitlerin özel eşyalarının ve hatıralarının bulunduğu alanları gören ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Tüm şehitlere dua eden ziyaretçiler bu anlamlı projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Şehitler Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika


13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:21:42. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Şehitler Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement