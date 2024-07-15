Aksaray\'da Şehitler Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Aksaray Belediyesinin şehitlerin adını ve hatıralarını yaşatmak için oluşturduğu Şehitler Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün de ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aksaray'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle o günü yaşamak ve demokrasi şehitlerini anmak amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehirlerin meydanlarında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve demokrasi şehitlerinin fotoğrafları ile katıldı. Gururun ve hüznün bir arada yaşandığı demokrasi gününde Aksaray Milli İrade Meydanı'ndaki etkinliklere katılan vatandaşlar da şehitliğe ve şehitler müzesine akın etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, tarafından şehitlerin adını ve hatıralarını yaşatmak için kurulan Şehitler Müzesi bu anlamlı günde binlerce ziyaretçiye kapılarını açtı. Şehitler Müzesini ziyaret eden vatandaşlar, 400 metrekarelik alanda müze içerisinde 15 Temmuz şehitleri koridoru, sinevizyon odası, anı odası, şehitler koridorunu gezdi. Şehitlerin özel eşyalarının ve hatıralarının bulunduğu alanları gören ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Tüm şehitlere dua eden ziyaretçiler bu anlamlı projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. - AKSARAY