"15 Temmuz'da Türk Milleti destan yazmıştır" - Son Dakika
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"15 Temmuz'da Türk Milleti destan yazmıştır"

14.07.2022 12:48
"15 Temmuz'da Türk Milleti destan yazmıştır"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. Yıldönümü dolayısıyla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın bir mesaj yayınladı. Apaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün önemini belirterek "15 Temmuz 2016 günü milli iradeyi yıkmak, demokrasinin geçerliliğini ortadan kaldırmak ve cumhuriyetin işleyişine bir darbe ile son vermek için bir teşebbüste bulunulmuş fakat milli iradenin ve demokrasinin bilincinde olan Türk milleti bu saldırıyı genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan yazarak engellemiştir. Türk milleti hiçbir zaman iradesine karşı yapılan saldırıları kabul etmemiş, canı pahasına ve demokrasi uğruna vatanını savunmuştur. Biz de şoför camiası olarak bu saldırının karşısında yer alarak, ülkemiz adına elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti gösterip, devletin ve milli iradenin yanında yer aldık. Millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu hatırladığımız bu günde, demokrasinin işleyişini ve ülkemizin varlığını devam ettirmek adına can veren aziz şehitlerimizi dualar ile anıyor, gazilerimize teşekkürlerimi şoför camiası adına iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu millet demokrasi uğruna çok bedeller ödemiştir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi ve cumhuriyet için çok büyük bedeller ödediğinin vurgusunu yapan Apaydın sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemize her zaman bu şekilde saldırılar olacaktır. Mühim olan bu saldırıları milli bir duruş sergileyerek bertaraf etmektir. Ülkemiz üstünde kötü emelleri olanlar iyi bilsinler ki, bu millet demokrasi ve cumhuriyet uğruna çok bedeller ödemiştir. Yapılan saldırılar karşısında en sert bir şekilde karşılık vermeyi bilir. Bu vesileyle 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 6. yıl dönümünde bu saldırıyı tekrar kınıyor, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu hatırlatmak istiyorum." - ANKARA

YORUMLAR
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Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Kaynak: İHA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel '15 Temmuz'da Türk Milleti destan yazmıştır' - Son Dakika

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