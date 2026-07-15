15 Temmuz Gazetecilik Atölyesi'nden Eserler Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz Gazetecilik Atölyesi'nden Eserler Sergilendi

15 Temmuz Gazetecilik Atölyesi\'nden Eserler Sergilendi
15.07.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 15 Temmuz temalı gazete tasarımlarını sergiledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" meyvelerini verdi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı gazete tasarımlarından seçilen 6 eser, Yakutiye Medresesi'ndeki 15 Temmuz Milli İrade Çadırı'nda sergilenmeye başlandı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölyede geleceğin gazetecileri; deneyimli meslek büyükleri ve akademisyenlerden kriz haberciliği, haber doğrulama, medya etiği ile doğru bilgi üretimi üzerine kapsamlı eğitimler aldı. Teorik eğitimin ardından uygulamaya geçen öğrenciler, "O gece sen olsan nasıl manşet atardın?" sorusundan yola çıkarak kendi 15 Temmuz gazete birinci sayfalarını tasarladı.

Seçilen 6 eser ziyaretçilere sunuldu

Atölye çalışmalarının ardından jüri tarafından seçilen 6 özgün gazete tasarımı, Yakutiye Medresesi'nde kurulan 15 Temmuz Milli İrade Çadırı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Genç iletişimcilerin habercilik perspektifini ve milli hafızayı canlı tutma amacını taşıyan sergi, ilk gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Eserler bizleri gururlandırdı

Sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi veren Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş, 15 Temmuz'un doğru habercilik ve milli hafızanın aktarılması açısından büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Aktaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu atölyeyle öğrencilerimizi hem mesleki açıdan geliştirmeyi hem de 15 Temmuz ruhunu gazetecilik perspektifiyle değerlendirmelerini sağlamayı amaçladık. Hazırlanan çalışmalar arasından seçilen 6 eserin Yakutiye Medresesi'ndeki 15 Temmuz Milli İrade Çadırı'nda sergilenmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Gençlerimizin ortaya koyduğu bu eserler, hem o gecenin hafızasını yaşatıyor hem de gazeteciliğin toplumsal sorumluluğunu yansıtıyor.

Protokolden yoğun katılım

Üç gün boyunca ziyarete açık kalacak olan serginin açılışına Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilerin tasarımlarını tek tek inceleyerek genç iletişimcileri tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, 15 Temmuz, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazetecilik Atölyesi'nden Eserler Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 15:22:42. #.0.3#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazetecilik Atölyesi'nden Eserler Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.