15 Temmuz Gazisi Akkoç'un İfadesi - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Akkoç'un İfadesi

15 Temmuz Gazisi Akkoç\'un İfadesi
13.07.2025 10:14
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15 Temmuz Gazisi Muhammed Musa Akkoç, "'Yapmayın, hepimizin çoluğu çocuğu var' dedim. O da dalga geçer bir ses tonu ile 'sen kelime-i şehadet getir' dedi.

15 Temmuz Gazisi Muhammed Musa Akkoç, "'Yapmayın, hepimizin çoluğu çocuğu var' dedim. O da dalga geçer bir ses tonu ile 'sen kelime-i şehadet getir' dedi.

Ankara'da yaşayan ve Sincan eğitim Araştırma Hastanesinde nöbetçi memur olarak çalışan 38 yaşındaki Muhammed Musa Akkoç, annesinin darbe girişimi olduğunu haber vermesi üzerine hain darbe girişimine karşı sokağa çıktı. Önce Sincan Lale Meydanı'na ulaşan Akkoç, daha sonra meydanda toplanan kalabalıkla beraber Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Genelkurmay Başkanlığı binasına giren ve binanın ikinci katında darbeci askerlerle karşı karşıya kalan Akkoç, üzerine ateş açıldığını görünce siper aldı. Darbeci askerin açtığı ateşle yaralanan Akkoç'un sol gözünün altından girip boynunun sağ tarafından çıkan kurşun, nefes borusunu, gırtlağını ve dilini parçaladı. Merdivenlerden kaçarak bina dışına çıkan Akkoç, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye ulaştırıldı. Burada tedavisine başlayan Akkoç, 3 operasyon geçirdi.

"Arkadaşlardan birini şehit olmuş olmasına rağmen tekmelediler"

Akkoç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin darbe girişimini haber vermesinin ardından önce Sincan Lale Meydanı'na daha sonra ise Genelkurmay Başkanlığı binası önüne gittiğini söyleyerek, "Binanın içerisinde odalara baktık, darbeci hainleri arama çalıştık. Birinci katta kimseyi bulamayınca ikinci kata çıktık. İkinci katta hiç tanımadığım ama orada tanıştığım ve mücadele verdiğim kardeşlerimle beraber araştırma yaparken camlı bir kapı açıldı ve oradan ateş açmaya başladılar. Daha sonra biz orada 4 kişi kaldık, diğer arkadaşlar merdiven tarafında oldukları için kaçabildiler. Daha sonra arkadaşlardan birini benim gözümün önünde defalarca kez ateş ederek vurdular. Daha sonra şehit olmuş olmasına rağmen tekmelediler. Ben bunları gördüm ve yere yattım. Baya bir orada kalmışım, daha sonra kamera kayıtlarından gördüm" dedi.

"Darbeci asker dalga geçer bir ses tonu ile 'sen kelime-i şehadet getir' dedi"

Üzerlerine açılan ilk ateşten 15-20 dakika sonra darbeci askerin yanına gelerek ateş ettiğini ifade eden Akkoç, "Ben orada ne olacağını çok merak ediyordum. Ne olacağını hiç bilmiyoruz. Ben sadece vurulan kardeşimi gördükten sonra kelime-i şehadet getirdim. Hiçbir sebep yokken geliyor bana ve ateş ediyor. Ateş ettiğinde ben yine bir şey anlayamadım. Gözlerim kıpkırmızı oldu. Toplam 2,5-3 saniyelik o süreçte birçok şey düşündüm. Hayallerim, yarın için planlarım, çocuklarım ve ailem vardı. Hepsinden şehadet için vazgeçebiliyorsunuz ama çocuklarım vardı sorusuna bir cevap veremiyorsunuz. 'Yapmayın, hepimizin çoluğu çocuğu var' dedim. O da dalga geçer bir ses tonu ile 'sen kelime-i şehadet getir' dedi. Öyle dalga geçer şekilde söyledi ki tarif bile edemiyorum. Ben de bunu söyledikten sonra ateş edeceğini düşünerek, oradan kalktım ve merdivene doğru koşmaya başladım. Arkamdan ateş ettiler ve kovaladılar ama bir şekilde çıkışı bulabildim" ifadelerini kullandı.

Kurşunun sol elmacık kemiğinden girdiğini ve boynunu sağ tarafından çıktığını aktaran Akkoç, dil, dil kökü, soluk borusu ve yemek borusunda tahribat meydana geldiğini ve sağlığına kavuşabilmesi için 3 operasyon geçirdiğini kaydetti.

Darbenin başarılı olmadığını 3 gün sonra öğrendiğini belirten Koç, "İlk öğrendiğimde çok mutlu oldum. Evlatlarımız, milletimiz ve vatanımız adına verdiğimiz mücadelenin boşa gitmemesinden dolayı çok mutluluklar yaşadık. Bu günlerde de verdiğimiz mücadelenin sonucunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazisi Akkoç'un İfadesi - Son Dakika

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