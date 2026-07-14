15 Temmuz Gazisi Çetinkaya: Kendimizi Şehitliğe Yetişemeyenler Olarak Görüyoruz - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Çetinkaya: Kendimizi Şehitliğe Yetişemeyenler Olarak Görüyoruz

15 Temmuz Gazisi Çetinkaya: Kendimizi Şehitliğe Yetişemeyenler Olarak Görüyoruz
14.07.2026 15:04
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda vurularak gazi olan Özcan Çetinkaya, o geceyi anlattı. Kendisini 'şehitliğe yetişemeyenler' olarak gördüğünü ve devlet övünç madalyasını gururla taşıdığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi gecesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda vurularak gazi olan Özcan Çetinkaya, yaşadıklarını ve o karanlık geceyi anlattı. Kendisini "Şehitliğe yetişemeyenler" olarak gördüğünü belirten Çetinkaya, devlet övünç madalyasını büyük bir gururla taşıdığını ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatan savunması için sokağa çıkan ve İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazilik unvanı alan Özcan Çetinkaya, o karanlık gecede yaşananları paylaştı. Çevredekilerin haykırışlarıyla sokağa döküldüklerini ve canları pahasına havalimanındaki tankları durdurduklarını belirten Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havalimanına iniş yaptığı anlara da bizzat şahit olduğunu dile getirdi. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen acıların ve hafızalardaki izlerin taze olduğunu vurgulayan gazi Çetinkaya, kendilerini şehitlik mertebesine "yetişemeyenler" olarak gördüklerini söyledi.

"Hain darbe kalkışmasını duyduğumuzda kendi evimizdeydik"

O gece yaşananları aktaran 15 Temmuz gazisi Özcan Çetinkaya, "2018 yılında devletimizin takdirleriyle bize verilen Devlet Övünç Madalyamız, Allah'ın izniyle şerefimizle, onurumuzla, gururumuzla taşıyoruz. O gece hain darbe kalkışmasını duyduğumuzda İstanbul'da ikamet ediyorduk, kendi evimizdeydik. Saat 09.00 -09.30 sularıydı galiba, tam saatleri de hatırlamıyorum ama çevremizdekilerin sokakta 'Kalkın, ülke memleket elden gidiyor' naralarıyla, sesleriyle biz sokağa çıktık. Sonrasında insanlarla beraber Atatürk Havalimanı'na doğru gittik. Biz gittiğimizde ortalık bayağı bir karışmıştı, tanklar henüz ele geçirilmemişti. Vatandaşlar olarak bayağı bir mücadele vermişlerdi bizden önce yine. Bizler de havalimanı önündeki tankları durdurup, sonrasında da Atatürk Havalimanı'nın arka apronundaki silahlı bir minibüsün içindeki bir grubu engellemek için aprona doğru hareket ettik. Sonrasında arkada çıkan çatışmada ben de vurulanlardan biriyim" dedi.

"Herkes yetmesi gerektiği kadar gitti"

Darbecilere karşı planlı bir şekilde değil, milletin iradesiyle sokağa çıktıklarını belirten Çetinkaya, "O gece şöyle bir şey vardı; biz herhangi bir organizasyon yapmadık, herhangi bir plan yapmadık. Allah'ın planı devreye girdi. Yapılan şuydu; ülkemizde illaki büyük kurumların başında büyüklerimiz var. Bir organizasyon yapılsa, deseler ki 3 kişi şuraya, 5 kişi buraya gitsin, illaki bir aksilik çıkardı. Biz herkes yetmesi gerektiği kadar gittik. Öyle denk geldi, Allah öyle nasip etti. O gece siyah minibüsten defalarca ateş açıldı. Ölen kardeşlerimiz oldu, yine yanımızda yaralanan, vurulan kardeşlerimiz oldu. Dünyanın aradığı, dünyanın nerede diye merak ettiği Cumhurbaşkanını belki de ilk görenlerden biriyim o an Atatürk Havalimanı'na indiğinde. Kendisini gördükten sonra bu işin nihayete ereceğini zaten biz düşünmüştük. Çok şükür ki istediğimiz gibi de oldu" ifadelerini kullandı.

"Rakam olarak 10 yıl geçti demek kolay, bunu yaşayanlara sormak lazım"

Hastanede geçen tedavi sürecine ve darbe girişiminin ardından geçen yıllara değinen Gazi Çetinkaya, şunları söyledi:

"Sonrasında bizim hastane süreçlerimiz oldu tabii. 17 gün civarında bir hastanede tedavi sürecimiz oldu. Sonrasında yürümekte bayağı bir zorluk çektik ama çok şükür şu an dimdik ayaktayız. Hiç problem değildi aslında da bizim için. Tabii ki önemli olan vatanın bekası, ülkenin bölünmemesiydi. Çok şükür de başaramadılar. Biz gecenin sonunun nihayete ereceğine inancımız tamdı. Biliyorduk da Allah'ın izniyle ve istediğimiz gibi de oldu. Bugün üzerinden 10 yıl geçti. Belki sayı olarak çok rahat ifade edilebiliyor, '10 yıl geçti' diyebiliyoruz ama birçok insanın gönlündeki bu yara, içindeki bu üzüntü, hayal kırıklıkları, o gecenin karanlık yüzü hala herkesin hafızasında dün gibi. O yüzden belki rakam olarak, sayı olarak 10 yıl geçti demek kolay. Bunu yaşayanlara sormak lazım. Evladını kaybeden, eşini, çocuğunu kaybeden insanlar oldu. Ama sonuç olarak bugün geldiğimiz noktada baktığımızda ülkemiz hala dimdik ayakta, başaramadılar. Bizler kendimizi gaziler olarak, onlardan önce koşanlar, hızlı koşanlar şehadete erdi, bizler kendimizi yetişemeyenler olarak görüyoruz. Biz yetişemedik, bize böyle nasip oldu. Çok şükür bu madalyamız da Allah'ın izniyle şeref madalyası olarak taşıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın diyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazisi Çetinkaya: Kendimizi Şehitliğe Yetişemeyenler Olarak Görüyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazisi Çetinkaya: Kendimizi Şehitliğe Yetişemeyenler Olarak Görüyoruz - Son Dakika
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