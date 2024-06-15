15 Temmuz kahramanı Gazi Tümgeneral, şehit annesini mezarlığa götürdü

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Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, 88 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı'yı elinden tutarak oğlunun mezarına götürdü.

15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca savaşıp, gazi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Kıranköy ve Asri Mezarlık Şehitliğinde arife günü şehit mezarlarını ziyaret edip, dua ettikten sonra şehit yakınlarının hatırını sorup, şehit mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.

Asri Mezarlığı şehitliğinde buluştuğu 88 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı'yı elinden tutarak oğlu Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın mezarına kendi annesini götürür gibi sarılarak götürdü. Komutan ve şehit annesi, Şehit İlhan Hamlı'nın mezarına birlikte karanfil bırakıp dua ettiler. Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala şehitlik ziyaretinin bitiminde ise şehit annesi Bedriye Hamlı'yı kendi makam aracı ile evine getirip, ellerinden öperek bayramını kutladı.

Şehit astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, "Bayramlar aslında 32 yıldır bana çok acı veren günlerdi. Yüreğimdeki acının bitmesi imkansız ama Davut Ala paşamızın sıcaklığı, samimiyeti ciğerimdeki acıyı hafifleten, paylaşan bir merhem gibi geldi. Davut Paşamızda ben şehit oğlumun, şehitlerimizin kokusunu ve sıcaklığını buldum. Yapmacık hiçbir şeyi yok, son derece insancıl, samimi, aileden birisi gibi. Hep dualarımda başta yetiştiren anne ve babaya olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine böylesine koca yürekli kahraman bir askerle bizleri buluşturduğu için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir askerimizin ayağına taş değdirmesin inşallah" dedi. - SAMSUN