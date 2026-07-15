Şehit koruma Mehmet Çetin 10. yılında anıldı

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin, darbe girişiminin 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarının darbe girişiminin 10. yıl dönümünde çeşitli programlar düzenlendi. Programa Vali Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, şehit polis Mehmet Çetin'in babası, protokol üyeleri ve siyasi partinin temsilcileri katıldı.

Düzenlenen programda ilk olarak Şekerevleri Şehitliği ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Vali Kartal ve beraberindeki heyetle Yoncalı köyüne gidilerek 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelde terör örgütü üyelerinin şehit ettiği Mehmet Çetin, mezarı başında dualarla anıldı. - UŞAK