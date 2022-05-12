15 Temmuz şehidinin ismi memleketinde yaşatılacak - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin ismi memleketinde yaşatılacak

TOKAT 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Feramil Ferhat Kaya'nın ismi memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşatılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polisi Feramil Ferhat Kaya'nın ismi Reşadiye Polis Merkezi Amirliğine verildi. Törene katılan şehidin annesi Songül Kaya ile babası Sinan Kaya duygusal anlar yaşadı. Şehidin annesi Songül Kaya oğlunun isminin polis merkezin verilmesinden dolayı onur duyduğunu belirterek, "Oğlumun ismini gördüğüm her yerde farklı duygular yaşıyorum. Şehit olacağını bilmiyordu ama bu dünyada anlamlı bir şeyler bırakmak istediğini söylüyordu. Şükürler olsun rabbim güzel bir mertebe nasip etti. Gerçekten de ismini yaşatıyor" diye konuştu.

Reşadiye Kaymakam Vekili Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ise törende yaptığı konuşmasında "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine dur diyen kahraman milletimiz, o gece bir destan yazmışlardır. Milletin topunu, tankını, uçağını millete doğrultan vatan hainlerine geçit verilmedi. Şehitlerimiz bizim onur gurur vesikamız" dedi.