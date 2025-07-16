15 Temmuz Şehitleri Tomarza\'da dualarla anıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitler dualarla anıldı.

Düzenlenen programa Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, Kurum Amirleri, STK Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik çerçevesinde Tomarza Belediyesi'nde gerçekleştirilen '15 Temmuz' konulu sergi vatandaşlar tarafından gezildi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri için İlçe Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Akşam namazından sonra başlatılan 15 Temmuz Destanı Programı; İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerin için okunan Kur'an tilavetiyle devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya gelen Tomarzalılara hitap eden Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ve Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetleyerek kahraman şehitlere rahmet dileyip, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler geçirmelerini temennisi ile birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Tomarza İlçe Müftülüğü'nde görevli personellerin ilahi okuması ile devam eden program, Tomarza İlçe Müftü Vekili Duran Kahraman tarafından edilen dua ile sürdü. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma canlı olarak dev ekranda katılımcılara izletildi. - KAYSERİ