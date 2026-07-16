15 Temmuz\'un 10. yılında camilerden sela

15 Temmuz hain darbe girişimin 10. yıldönümü dolayısıyla tüm yurttaki camilerde olduğu gibi saat 00.13'u gösterdiğinde Taksim Camii'nden de sela okundu. Fatih'te bulunan Şehzade Camii havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde eş zamanlı olarak saat 00.13'te camilerde sela okundu. 81 ilde bulunan tüm camilerde, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan vatandaşlar için okunan selalar İstanbul'da Taksim Camii'nden kaydedildi. Fatih'te bulunan Şehzade Camii'nde sela okunduğu anlar dron kamerasına yansıdı. Öte yandan camilerin ışıklarının sabah namazına kadar açık kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL