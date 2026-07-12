15 Temmuz Korteji ile 253 Şehit Anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Korteji ile 253 Şehit Anıldı

15 Temmuz Korteji ile 253 Şehit Anıldı
12.07.2026 12:54
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde 253 şehidin anısına bisiklet ve motosiklet korteji düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde 253 şehidin anısına bisiklet ve motosiklet korteji düzenlendi. Taksim Meydanı'nda başlayan kortej, 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle "İrade Bizim, Gençlik Bizim" 15 Temmuz Bisiklet ve Motosiklet Korteji düzenlendi.

Saat 09.30 itibarıyla Taksim Meydanı'nda başlayan etkinlikte 253 motosiklet ve 253 bisiklet, 15 Temmuz şehitleri için bir araya geldi. Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anılarak milli birlik ve milli irade ruhuna dikkat çekildi.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

"15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bir aradayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, hain kalkışmanın sembol yerlerinden bir tanesiydi. 15 Temmuz Derneği ile birlikte motosiklet ve bisikletlilerle pedal çevireceğiz. Bu hain darbeyi unutturmayacağız. Milletin şanlı direnişini herkese anlatmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın meydanlara davet etmesiyle bu aziz millet büyük bir kalkışmayı meydanlarda bertaraf etti. Aziz milletimize bu noktada gösterdiği mücadeleden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu nedenle 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Onun çelik iradesi gerçekten bu milletin duygularını yansıtıyor. Biz de bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak motosikletli kardeşlerimiz ve bisikletlilerle birlikte pedal çevireceğiz. 15 Temmuz'u unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bisikletiyle korteje katılan Mehmet Sercan Setkin, "Uzun zamandır böyle güzel bir tura katılmamıştım. Bu anlamlı günde şehitlerimizi anmak ve ülkemizin güzel atmosferini bir kez daha yaşamak için bu tura katıldım" dedi.

Burçin Özsayar ise, "Osmanlı Motosiklet Derneği olarak 15 Temmuz kırmızı çizgimizdir. Halkın iradesini kimse yok sayamaz. 15 Temmuz darbe girişiminde bu halk iradesiyle sokaklara inerek darbecilere dur dedi. Bundan sonra da asla 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Demir atlarımızla her yıl olduğu gibi 15 Temmuz'da da şehitlerimizi anmak için sürüşlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Ekinliğe katılan bir diğer isim Ömer Erzicanlıoğlu da, "İstanbul Motosiklet Derneği olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katılıyoruz. Nasıl ki 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıkarak üzerimize düşeni yaptıysak, bundan sonraki her 15 Temmuz'da da bugünü unutturmamak, gençlerimize hatırlatmak ve şehitlerimizi yad etmek adına bu sürüşleri gerçekleştireceğiz. Mevla hiçbir zaman devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Taksim Meydanı'nda başlayan kortej, 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Korteji ile 253 Şehit Anıldı - Son Dakika

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