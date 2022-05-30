152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti - Son Dakika
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152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

30.05.2022 11:02
152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şeyhli köyünde yaşayan asırlık çınar 98 yaşındaki 152 torun sahibi Numan Cenik, vefat etti.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şeyhli köyünde yaşayan asırlık çınar 98 yaşındaki 152 torun sahibi Numan Cenik, vefat etti.

Taşova'ya 43 kilometre uzakta olan en eski yerleşim yerlerinden Şeyhli köyünde yaşayan  asırlık çınar Numan Cenik, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle hayatını kaybetti.

1968-1973 ve 1981-1984 yılları arasında Şeyhli köyünde 2 dönem muhtarlık yapan Numan Cenik'in evlatları; Ayşe'den 6 çocuk 26 torun, Katibe'den 8 çocuk ve 17  torun, Döndü'den 4 çocuk 7 torun, Kemal'den 6 çocuk 10 torun, Saliye'den 5 çocuk 9 torun, Selver'den 5 çocuk 10 torun, Enver'den 6 çocuk 2 torun olmak üzere 152 torunu var.

Toplam 10 evladının 8'i hayatta olan Numan dedenin, evlatlarından 122 torunu ve torununun torunları ile birlikte 152 torunu bulunuyor. Ayrıca 14 tane torununun torununu gördü. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Amasya, Taşova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti - Son Dakika


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