1585 sokak hayvanı tedavi edildi, 391 sokak hayvanı sahiplendirildi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde 2021 yılında 1585 sokak hayvanı tedavi edildi, 6 bin 75 sokak hayvanı kısırlaştırdı, 391 sokak hayvanı da sahiplendirildi.

7/ 24 görev yaparak hayvanlar için her türlü imkanı sağlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı merkezde 2021 yılında trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar sokak hayvanlarının tedavisi sağlandı. Yapılan tedavi hizmetleri kapsamında 1585 sokak hayvanı tedavi edildi. 759 kedi, 5 bin 316 köpek olmak üzere 6 bin 75 sokak hayvanı kısırlaştırdı. 'Satın alma sahiplen' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 391 kedi ve köpek sahiplendirildi.

"Büyükşehir olarak her türlü çalışmayı yapıyoruz"

Sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavilerinin yapılması, kısırlaştırılıp sahiplendirilmesi için belediye olarak haftanın 7 günü çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezimiz Türkiye'nin en modern bakım merkezi. Çeşitli bölümlere ayrılmış bu kompleksimizde; misafirlerimizi karşılayacağımız bir ziyaretçi merkezi, barınaklar ve hayvanlarımızın tedavi edildiği klinik mevcut. Özellikle klinik tüm tıbbi müdahalede bulunacak bir donanıma sahip. Laboratuvarlar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları, kuvözleri ile birlikte gelen tüm hayvanlarımıza burada destek oluyoruz. Buradaki amacımız, hayvanları en güzel şekilde misafir edebilmek. Onların tedavileri ve tekrar doğal yaşama döndürmeyle alakalı ciddi bir ekip ve ekipmanla çalışıyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz" dedi. - SAMSUN