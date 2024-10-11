17. Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası Başladı

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DOSAB-DOSABSİAD iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl 17. kez başladı. Başlangıç vuruşunu yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, dostluk ve rekabetin birlikte olduğu bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) iş birliğiyle firmalar arasındaki dostluğu, takım ruhunu ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla organize edilen Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl 17. kez başladı. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ve DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ersan Özsoy'un katılımıyla DOSAB Sosyal Tesisleri Halı Sahası'nda düzenlenen turnuvanın açılış töreninde DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, başlangıç vuruşunu yaptı.

"İş birliği ve dayanışma kültürü artacak"

Turnuvanın açılışında konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, turnuvanın sadece bir spor müsabakası olmadığını, aynı zamanda bölgedeki firmalar arasında dostluk, dayanışma ve takım ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Çevikel, "Bu turnuva, sadece futbol değil, firmalar arası iletişimi güçlendiren ve dostluk bağlarını kuvvetlendiren önemli bir organizasyondur. Yeni sezonun hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sporun birleştirici gücü sayesinde, iş dünyasında iş birliği ve dayanışma kültürünün artacağına inanıyorum" dedi. Turnuvanın 17 yıldır büyük bir ilgiyle devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevikel, katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Dostluk ve takım ruhu vurgusu

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski turnuvanın çalışanlara motivasyon ve güç sağladığına değindi. Eski, "Çalışanlarımız biz sanayiciler için çok kıymetli. Sağlıklı nesil ve sağlıklı çalışanlar ile ülkemizin ulaşamayacağı hiçbir nokta olmayacağını düşünüyorum. Turnuvanın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de çalışanlarımıza motivasyon ve güç sağlamasını hedefliyoruz. Firmaların arasında sağlıklı bir rekabetin oluşması bizi sevindiriyor. Tüm takımlarımıza başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ersan Özsoy ise organizasyonun önemine değinerek, "Yıllardır başarıyla sürdürülen ve artık geleneksel hale gelen bu turnuva, bölgemizde firmalar arası dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

DOSAB Sosyal Tesisleri Halı Sahası'nda düzenlenen turnuvada bu yıl 17 takım, 4 grup halinde 7 hafta boyunca mücadele edecek. Dereceye giren takım ve oyuncular geleneksel kupa töreniyle ödüllendirilecek. - BURSA