1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi - Son Dakika
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1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi

24.05.2022 19:26
1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi

1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aynı adı taşıyan antik kentte yer alan ve İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan 1700 yıllık Laodikya Kilisesinin motifleri, binlerce yıllık geleneksel tepme yöntemiyle keçelere nakşedildi.

1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aynı adı taşıyan antik kentte yer alan ve İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan 1700 yıllık Laodikya Kilisesinin motifleri, binlerce yıllık geleneksel tepme yöntemiyle keçelere nakşedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda ziyarete açılan "Bergüzar" isimli sergi büyük beğeni topladı. Sergide, 1700 yıl önce mozaiklerle ortaya konan Laodikya Kilisesi'nin motiflerinin, geleneksel yöntemlerle keçeye aktarılmasıyla ortaya çıkartılan 21 eser beğeniye sunuldu. Motiflerin tarihi hikayelerinden esinlenerek her bir esere verilen isimler, sanatseverleri heyecanlandırdı. 1 hafta süreyle sanatseverlerle buluşacak olan eserler, Pamukkale Üniversitesi El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Fatoş Neslihan Arğun tarafından yaklaşık 4 ay süren geleneksel tepme keçe sanatıyla keçelere aktarıldı.

"Biz Laodikya'nın her alanda yaşatılmasını düşünüyoruz"

Laodikya'nın her alanda yaşatılmasını düşündüklerini söyleyen Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "İkinci uluslararası sempozyumu bu güzel kongre merkezinde yapıyoruz. Ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Biz Laodikya'nın her alanda yaşatılmasını düşünüyoruz. Öğretim görevlisi arkadaşlarla iletişime geçtik. Kendilerine burada bulunan mozaiklerin geleneksel keçe yapım yöntemiyle aktaralım dedik. Açıkçası bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Bu eserlerin sadece ulusal değil uluslararası ses getireceğini düşünüyorum" dedi.

"Keçe sanatıyla mozaikleri birleştirerek farklı bir konsept elde etmeye çalıştım"

3 ve 4 ay gibi kısa bir sürede 20 tane eser ortaya çıkarttıklarını belirten PAÜ El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Fatoş Neslihan Arğun da "2-3 yıl önce Laodikya gittiğimde orada bulunan kiliseyi gezdim. Kilesinin içine girdiğimde ortamından çok etkilendim. Ben taşın dokusunu sevdiğim için keçeyi de seviyorum. Bu ikisini birleştirmeye karar verdim. 3 ve 4 ay gibi kısa bir sürede 20 tane eser ortaya çıktı. Aslında sergide geçmişten gelen keçe sanatıyla mozaikleri birleştirerek farklı bir konsept elde etmeye çalıştım" diye konuştu.

"Mozaiklerde çok farklı renk olduğu için biraz uğraştırdı"

Çalışmaların kendilerini uğraştırmasına rağmen güzel olduğunu anlatan Kültür Bakanlığı Sanatçısı olan Mehmet Yılmaz ise "Neslihan Hocam bize gelip böyle bir projesi olduğunu anlattı. Bunlar için nasıl yünler kullanmamız gerektiğini söyledi. Biz de ona görmüş olduğunuz ürünleri renklendirilmesinde ki nasıl kullanılacağını özel boyalar yapıp, bunları boyadan hepsi eko test raporlu boylar aynı zamanda tek tek renklere boyadık. Çünkü mozaikleri canı çok farklı renk olduğu için biraz uğraştırdı" şeklinde konuştu.

"Bu sergi çok ilginç olmuş"

Serginin ilginç ve güzel olduğuna dikkat çeken ziyaretçilerden Mehmet Ali Gülel de, şöyle konuştu:

"Bu sergi çok ilginç olmuş. Özellikle bu keçe çalışması cana değer. Bir de laodikya'daki mozaikleri yansıtması çok önemli ve güzel bir çalışma olmuş. Ellerine sağlık diyorum"

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Laodikya, Denizli, İncil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi - Son Dakika


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