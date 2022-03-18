18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den - Son Dakika
Üye Girişi

18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den

18.03.2022 17:35

18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'denBURSA Osmangazi Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107.

18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den

BURSA Osmangazi Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde kahraman şehit ve gazileri anmak, şanlı destanı bir kez daha 7'den 70'e herkese hatırlatmak adına üzerinde, "Kurşun ile alınan bu vatanı, kalem ile savunmak hepimizin görevi" yazılı kalemler dağıttı.

Osmangazi Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki 7'den 70'e herkese anlam dolu bir hediye dağıttı. Sadece Türk Milleti'nin değil, dünya tarihinin de kaderini değiştiren ve Türk Milleti'nin vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösteren en önemli tarih sahnelerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nda kaybettiğimiz kahraman şehitlerimizi anmak ve de şanlı destanı hazırlara yeniden yazdırmak adına üzerinde, "Kurşun ile alınan bu vatanı, kalem ile savunmak hepimizin görevi" yazılı kalemler vatandaşlara hediye edildi. Kalemleri alan ve üzerindeki yazıyı okuyan vatandaşlar, duygu yoğunluğu yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aziz milletimizin en şanlı zaferleri arasında yer alan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü, tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu büyük bir milletin fertleri olarak, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale kahramanlarını saygıyla andığını vurgulayan Başkan Dündar, "Çanakkale oraya giderken geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. Biz de Çanakkale kahramanlarımızın ruhunun anısına, hem şehitlerimizi yad etmek hem de atalarımızın mermilerin üzerine bedenlerini siper ederek kurtardıkları bu vatanı savunmanın en güzel yolunun eğitim ile olduğuna vurgu yapmak adına kalem dağıttık" dedi.

18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den
18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den
18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Çanakkale Zaferi Kütahya'da coşkuyla kutlandı Çanakkale Zaferi Kütahya'da coşkuyla kutlandı

Çanakkale Zaferi, Osmangazi, Çanakkale, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den - Son Dakika


Son Dakika
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: 18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement