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18 yaşındaki felçli genç, hayırseverlerin yardımıyla akülü araç sahibi oldu - Son Dakika
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18 yaşındaki felçli genç, hayırseverlerin yardımıyla akülü araç sahibi oldu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Kadir Çetinkaya, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'tan akülü araç talep etmesinin ardından hayırsever vatandaşlar tarafından alınan akülü araç Kadir'e teslim edildi.

18 yaşındaki felçli genç, hayırseverlerin yardımıyla akülü araç sahibi oldu
24.12.2023 - 11:12,
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Kadir Çetinkaya, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'tan akülü araç talep etmesinin ardından hayırsever vatandaşlar tarafından alınan akülü araç Kadir'e teslim edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Kadir Çetinkaya, küçükken geçirdiği yüksek ateş sonrasında felç geçirdi. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yürüyemeyen Çetinkaya, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'a video göndererek akülü araç talebi olduğu iletti. Sosyal medya üzerinden yapılan video paylaşımı ardından Fırat Üniversitesinde öğretim görevlisi Dr. Murat Gökalp ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından akülü araç alındı. Alınan akülü araç, Kadir Çetinkaya'ya ulaştırıldı. Akülü aracını gören Kadir Çetinkaya, büyük mutluluk yaşayarak teşekkür etti

Daha önce Kadir Çetinkaya tarafından kendilerine bir görüntü gönderildiğini ve akülü araç isteği olduğunu belirten Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Metin Fırat, "Bizler de bu görüntüleri sosyal medya da paylaştık. Paylaşımın ardından hayırsever vatandaşlarımız tarafından bizlere dönüş yapıldı. Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Murat Gökalp ve öğrencileri tarafından Kadir kardeşimize akülü araç hediye edildi. Biz de aracı getirerek teslim ettik" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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