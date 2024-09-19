Besni\'de Gaziler Günü Törenle Kutlandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkan Vekili Nebi Denizhan, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Binbaşı Volkan Başyurt, Besni İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Besni Askerlik Şube Başkanı Çağlar Demirtaş, belde belediye başkanları, kurum ve daire amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve aileleri katıldı.

Tören, Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşuyla beraber İstiklal Marşı okundu ve Türk Bayrağı göndere çekildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Afrin Gazisi Umut Yavuz yaptı. Yavuz, Türk milletinin milli ve manevi değerlere bağlılığını vurgulayarak, "Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna yılmadan mücadele verdik. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin fedakarlıkları, bu toprakların düşmana çiğnetilmemesini sağladı" diye konuştu.

Tören, Ali Erdemoğlu Fen Lisesi öğrencilerinin şiir dinletisiyle devam etti. Programın ardından Besni Kaymakamı Çağlar Partal, makamında tebrikleri kabul etti. - ADIYAMAN