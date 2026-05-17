Kocaeli'de 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

17.05.2026 10:06  Güncelleme: 10:08
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda otobüs, tramvay ve deniz ulaşımını ücretsiz yapacak. 200 ve 700 numaralı hatlar hariç tüm toplu taşıma araçlarından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla il genelinde toplu ulaşımın ücretsiz sağlanacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların bayram coşkusunu kentin her noktasında yaşayabilmeleri ve düzenlenecek kutlama programlarına daha rahat ulaşım sağlamaları amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Bu kapsamda, 19 Mayıs Salı günü belediye bünyesinde hizmet veren otobüs, tramvay ve deniz ulaşımından vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İki hat kapsam dışında tutuldu

Açıklamada, il genelinde uygulanacak ücretsiz ulaşım desteğinden 200 ve 700 numaralı hatların muaf tutulduğu hatırlatıldı. Bu iki hattın 19 Mayıs'ta da mevcut tarifeleri üzerinden ücretli olarak hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

