1920 öğrenci senkronize bir şekilde 'Kasap' havası oynadı - Son Dakika
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1920 öğrenci senkronize bir şekilde 'Kasap' havası oynadı

24.04.2022 00:57
1920 öğrenci senkronize bir şekilde 'Kasap' havası oynadı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 23 Nisan kutlamaları 1920 çocuk sahil alanda senkronize bir şekilde 'Kasap' havası oynadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 23 Nisan kutlamaları 1920 çocuk sahil alanda senkronize bir şekilde 'Kasap' havası oynadı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Kutlamaları çerçevesinde sahil dolgu alanda düzenlenen program ile ilgili sahilde dizilen 1920 öğrenci senkronize bir şekilde kasap havası oynadı. Öğrencilerin oynadığı 'Kasap' havası drone ile görüntülendi.

Gösteri sonunda çocuklar duygularını ifade ederek, "Gerçekten çok mutluyuz, burada bize bir şans verildi. Tekirdağ'daki bazı okullar arasından bizim okulumuzun seçilmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Bende burada gösteri yaptığım için çok mutluyum. Provalarımız vardı onları yaptık. Bazı çocuklar yorulmuş öyle söylüyorlar ama ben yorulmadım. Bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum" dediler.

Etkinlik sonunda çocukları tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Gerçekten bu toprağın çocukları olduğunuzu kanıtladınız, iyi ki varsınız. Sizi seviyorum" dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara madalya takdim edildi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, 23 Nisan, Drone, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 1920 öğrenci senkronize bir şekilde 'Kasap' havası oynadı - Son Dakika


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