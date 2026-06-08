2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü 100. Yıl Resim Sergisi açıldı - Son Dakika
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2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü 100. Yıl Resim Sergisi açıldı

2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü 100. Yıl Resim Sergisi açıldı
08.06.2026 15:44  Güncelleme: 15:46
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2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen '100. Yıl Resim Sergisi' Sanat Melikgazi'de gerçekleşti. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Palancıoğlu, Kayseri'nin havacılıkta hak ettiği yere geleceğini belirtti.

2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan '100. Yıl Resim Sergisi' Melikgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sanat Melikgazi'de gerçekleşti.

Sergiye ev sahipliği yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin havacılık alanında hak ettiği yere tekrar geleceğini ümit ettiklerini belirterek şunları söyledi; "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ'ın 100. Kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Değerli komutanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülke savunmasında havacılık son derece önemli. İnşallah Kayseri'mizde ve ülkemizdeki havacılıkla ilgili gelişmeler artarak, güzelleşerek devam eder. Melikgazi Belediyesi olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ile bu yolda katkı sunmaya çalışacağız. TOMTAŞ'ın kurulmasından bugüne kadar Hava İkmal Bakım Merkezi'nde görev yapan herkese teşekkür ediyorum, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Havacılıkta Kayseri hak ettiği yere tekrar gelecektir diye ümit ediyorum."

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, "Kayseri'nin tarihinde TOMTAŞ çok önemli bir yere sahip. 1926 yılında Almanya'dan Türkiye'ye nakledilen bir fabrikanın o zor yıllar içerisinde gökyüzünü hayal etmiş bir milletin hikayesidir TOMTAŞ aslında. Bugün Kayseri'miz havacılık sektöründe hızla yerini almakta. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda da ülkemizin lokomotif il olacağına inanıyoruz. 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" dedi. 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Volkan Ersun Acar, resim sergisine desteği için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek; "2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bu sene 100. yılını kutluyor. Türk havacılık tarihinde, dünya havacılık tarihinde gerçekten çok önemli bir gün. Yüz yıldan beri farklı alanlarda faaliyet gösteriyor 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü. Geçmişten elde ettiğimiz tecrübeler, gelecekteki yapacağımız projelere bir ışık, bir kaynak olarak önümüze çıkıyor. Çok güzel projeler yapıyoruz. Gelecekte de çok daha farklı yerlerde olmasını planlıyoruz. Bu da Kayseri'deki havacılık sanayisinde faaliyet gösteren birimler, fabrikalar, gerekse Türkiye'de bulunan havacılık alanında faaliyet gösteren firmalarımızda çok güzel projeler var. Sadece ülke içerisinde değil uluslararası alanlarda da 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü çok güzel projelere imza atıyor. Gerek müttefik ülkelerle yaptığımız projeler gerek NATO kapsamında icra edilen faaliyetlerde 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü görevlerine devam ediyor. 100. yılında burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Personelimle gurur duyuyorum. Burada geçmişte de çalışmış olan ağabeylerimiz var onlara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza güzel resim sergisinde bizleri gururlandırdığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü 100. Yıl Resim Sergisi açıldı - Son Dakika

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