2. Küçükçekmece Kitap Günleri Açıldı

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Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Küçükçekmece Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kitap okumak bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli etkenlerinden bir tanesidir. İnsanlar kitap okurken sadece kültür edinmeyecek aynı zamanda tarihimizi, edebiyatımızı öğrenmiş olacak" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlenen 2. Küçükçekmece Kitap Günleri'nin açılışı Sefaköy Atatürk Parkı'nda yapıldı. Açılışa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Yazar Emre Kongar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Çebi fuar alanını gezerek kitapçılar ve vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Program Başkan Kemal Çebi'nin açılış konuşmalarının ardından onur konuğu Yazar Emre Kongar'ın söyleşisi ile devam etti. 2. Küçükçekmece Kitap Günleri kitapseverleri 9 gün boyunca okumanın büyülü dünyasında yolculuğa çıkaracak. Binlerce okur Türkiye'nin 50'ye yakın önemli kalemleriyle bu fuarda bir araya gelecek. Öte yandan, askıda kitap uygulaması ile fuar alanındaki ağaçlar ve metrobüs geçitlerine ücretsiz kitaplar da asıldı. "Küçükçekmece'de Kitap, Kitapta Hayat Var" sloganıyla açılışı yapılan fuar, 28 Eylül ve 6 Ekim tarihleri arasında devam edecek.

"Kitap günlerini geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Kitap okumanın bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli etkenlerinden olduğunu söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Kitap Günleri'nin 2'ncisini yapıyoruz. Bunu Küçükçekmece'de geleneksel hale getirmek istiyoruz. Küçükçekmece'nin edebiyat, kitap ve kütüphane ile tanışmasını istiyorum. Böyle kitap günleri ile insanları bir araya toplamak, onlara kitap kokusunu hissettirmek, kitap almalarını sağlamak istiyoruz. Okullara verdiğimiz listeye göre buraya gelip kitap almak isteyenlere yayın evinin de yüzde 40 indirim desteği ile daha ucuz kitap alıp okumalarını amaçlıyoruz. Bunu yaparken de büyük bir keyif ve mutluluk içinde yapıyoruz. Kitap okumak bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli etkenlerinden bir tanesidir. İnsanlar kitap okurken sadece kültür edinmeyecek aynı zamanda tarihimizi, edebiyatımızı öğrenmiş olacak. Bu ülkeden gelip geçen çok önemli yazarlar, edebiyatçılar ve sanatçılar gelip geçti. Bütün bunları yeni gençliğin ve insanların öğrenmesi bizim için çok önemli. Kitap günlerini geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu fuara 63 kitapevi katıldı. Onlarında katkılarıyla askıda kitap uygulaması yaptık. İhtiyacı olup buradan alamayan orada bulunan çok çeşitli kitaplardan alıp okusun diye yaptık" şeklinde konuştu.

"Herkesin gelip burayı görmesini isteriz"

Fuarı güzel bulduğunu dile getiren Hamdi Özmen ise "Çok güzel ve gerekli bir şeydi. İlerleyen zamanlarda inşallah daha güzel olur. Bu 9 günü değerlendireceğiz. Buraya gelen diğer yazarları da takip edip konuşmalarını dinlersek çok güzel olur. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye bize bu güzel hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Herkesin gelip burayı görmesini isteriz. Askıda kitap uygulaması çok güzel olmuş. Ben aldım ama alamayanlar gelip alsın" ifadelerini kullandı.

"Askıda kitap uygulaması çok güzel"

Askıda kitap uygulamasını beğendiğini belirten Sevdiye Arslan ise "Çok güzel, devamını da bekleriz. Çocuklardan yetişkinlere, eğitimcilerden gençlere herkese hitap ediyor. Fiyatlar uygun oluyor ve aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Askıda kitap uygulaması çok güzel. Almak isteyip de alamayanlar için iyi düşünülmüş bir fikir. Bu tarz etkinliklerin devamını diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL