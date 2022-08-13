Musabeyli ve Elbeyli kaymakamları değişti

2022 Kaymakamlar Kararnamesi ile Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça, Kilis Vali Yardımcılığına, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan Hatay Vali Yardımcılığına atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2022 Kaymakamlar Kararnamesi ile Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan Hatay Vali Yardımcılığına, Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça Kilis Vali Yardımcılığına atandı. Mersin- Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı Elbeyli Kaymakamlığına, Antalya- Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi ise Musabeyli Kaymakamlığına atandı. - KİLİS
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