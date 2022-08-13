Musabeyli ve Elbeyli kaymakamları değişti - Son Dakika
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Musabeyli ve Elbeyli kaymakamları değişti

13.08.2022 16:02
Musabeyli ve Elbeyli kaymakamları değişti

2022 Kaymakamlar Kararnamesi ile Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça, Kilis Vali Yardımcılığına, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan Hatay Vali Yardımcılığına atandı.

2022 Kaymakamlar Kararnamesi ile Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça, Kilis Vali Yardımcılığına, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan Hatay Vali Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2022 Kaymakamlar Kararnamesi ile Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan Hatay Vali Yardımcılığına, Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça Kilis Vali Yardımcılığına atandı. Mersin- Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı Elbeyli Kaymakamlığına, Antalya- Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi ise Musabeyli Kaymakamlığına atandı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Yusuf Turan, Musabeyli, Elbeyli, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Musabeyli ve Elbeyli kaymakamları değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Musabeyli ve Elbeyli kaymakamları değişti - Son Dakika
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