Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2022 Kaymakamlar Kararnamesi ile Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan Hatay Vali Yardımcılığına, Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça Kilis Vali Yardımcılığına atandı. Mersin- Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı Elbeyli Kaymakamlığına, Antalya- Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi ise Musabeyli Kaymakamlığına atandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Musabeyli ve Elbeyli kaymakamları değişti - Son Dakika

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